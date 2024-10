Lapresse.it - Milano: accoltellato nella notte, muore 30enne

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ott. (LaPresse) – Un giovane di 30 anni, italiano, è morto, a, per le conseguenza di una ferita di arma da taglio al torace. Intorno alle 3.30 dellaappena trascorsa, una pattuglia della Tenenza dei carabinieri di Rozzano, è intervenuta in viale Romagna dove ha rinvenuto ildisteso a terra nel suo stesso sangue. Trasportato d’urgenza all’ospedale Humanitas, l’uomo è deceduto per le conseguenze delle ferite.