Meloni vede von der Leyen, colloquio su sviluppi in MO (Di venerdì 11 ottobre 2024) A margine del Vertice Med9 di Pafo, la premier Giorgia Meloni ha incontrato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. A quanto si apprende, al centro del colloquio, oltre ai più recenti sviluppi della crisi mediorientale e del dossier ucraino, c'è stata la preparazione del Consiglio europeo della prossima settimana. Le due leader, viene spiegato, si sono in particolare concentrate sui temi migratori e sul rilancio della competitività europea. Quotidiano.net - Meloni vede von der Leyen, colloquio su sviluppi in MO Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) A margine del Vertice Med9 di Pafo, la premier Giorgiaha incontrato la presidente della Commissione Europea Ursula von der. A quanto si apprende, al centro del, oltre ai più recentidella crisi mediorientale e del dossier ucraino, c'è stata la preparazione del Consiglio europeo della prossima settimana. Le due leader, viene spiegato, si sono in particolare concentrate sui temi migratori e sul rilancio della competitività europea.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

#StopCrimesInPalestine : l’appello a Meloni e Von der Leyen per un cessate il fuoco in Palestina - . tre 50 personalità del mondo della cultura, dell'università , della scienza, del giornalismo, della politica e dello spettacolo hanno firmato l'appello, che è stato oggi presentato nella conferenza stampa presso la sede Federazione Nazionale della Stampa L'articolo #StopCrimesInPalestine: l’appello. (Ildifforme.it)

L’appello a Meloni e Ursula von der Leyen per un cessate il fuoco in Palestina : cosa dice il testo - L'appello è intitolato '#StopCrimesInPalestine'. Un appello per un cessate il fuoco in Palestina, siglato da oltre 50 personalitĂ della politica, del mondo della spettacolo e del giornalismo, è stato inviato alla presidente del Consiglio Meloni e alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. (Fanpage.it)

Il bacio tra Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen è il nuovo murale di TvBoy -  “A shy kiss”, la didascalia, seguita dall’emoji di due donne abbracciate e la scritta “ItEu”: è il nuovo murale dell’artista TvBoy Un’immagine che arriva all’indomani della presentazione della nuova Commissione Europea, che resterà in carica per i prossimi cinque anni.  Porterà la sua grande esperienza per modernizzare e rafforzare gli investimenti per la coesione e le politiche di ... (Metropolitanmagazine.it)