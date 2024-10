McTominay non è il giocatore che ci immaginavamo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prima di arrivare in Italia, Scott McTominay non aveva moltissimi estimatori, almeno non nei posti che contavano (quindi non vale il telecronista di Sky Sport, Nicola Roggero, di sicuro il più grande fan del centrocampista scozzese nel nostro Paese). Di sicuro non li aveva nella nuova dirigenza sportiva formata dal gruppo Ineos che, nemmeno troppo gentilmente, lo ha spinto fuori dal club per fare spazio a Manuel Ugarte. O in Erik ten Hag, che non gli ha mai proposto un rinnovo di contratto (che era in scadenza nel 2025) e, anzi, già nell’estate del 2023 aveva cercato di venderlo al West Ham insieme a Maguire. A McTominay, a Manchester, tutti hanno sempre riconosciuto l’appartenenza al club ma quasi nessuno le qualità in campo. Ultimouomo.com - McTominay non è il giocatore che ci immaginavamo Leggi tutta la notizia su Ultimouomo.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prima di arrivare in Italia, Scottnon aveva moltissimi estimatori, almeno non nei posti che contavano (quindi non vale il telecronista di Sky Sport, Nicola Roggero, di sicuro il più grande fan del centrocampista scozzese nel nostro Paese). Di sicuro non li aveva nella nuova dirigenza sportiva formata dal gruppo Ineos che, nemmeno troppo gentilmente, lo ha spinto fuori dal club per fare spazio a Manuel Ugarte. O in Erik ten Hag, che non gli ha mai proposto un rinnovo di contratto (che era in scadenza nel 2025) e, anzi, già nell’estate del 2023 aveva cercato di venderlo al West Ham insieme a Maguire. A, a Manchester, tutti hanno sempre riconosciuto l’appartenenza al club ma quasi nessuno le qualità in campo.

