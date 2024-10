Masters 1000 Shanghai 2024: programma e orari semifinali sabato 12 ottobre (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il programma e gli orari delle semifinali del Masters 1000 di Shanghai che si disputeranno sabato 12 ottobre 2024. Una giornata importante che definirà i due finalisti del penultimo torneo ‘1000’ della stagione: si comincia alle ore 8 con il doppio e poi tutti gli occhi saranno puntati alle ore 10:30 italiane (16:30 locali) sul numero uno del mondo Jannik Sinner che affronta la testa di serie numero trenta, Tomas Machac, capace di sconfiggere nei quarti di finale Carlos Alcaraz. La seconda semifinale, invece, è in programma non prima delle ore 13 italiane (19 locali). programma semifinali Masters 1000 Shanghai Ore 8:00 – Adam Pavlasev/Jean Julian Rojer-Maximo Gonzalez/Andres Molteni Ore 10:30 – Jannik Sinner-Tomas Machac Ore 13:00 – Jakub Mensik/Novak Djokovic-Taylor Fritz Masters 1000 Shanghai 2024: programma e orari semifinali sabato 12 ottobre SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ile glidelledeldiche si disputeranno12. Una giornata importante che definirà i due finalisti del penultimo torneo ‘’ della stagione: si comincia alle ore 8 con il doppio e poi tutti gli occhi saranno puntati alle ore 10:30 italiane (16:30 locali) sul numero uno del mondo Jannik Sinner che affronta la testa di serie numero trenta, Tomas Machac, capace di sconfiggere nei quarti di finale Carlos Alcaraz. La seconda semifinale, invece, è innon prima delle ore 13 italiane (19 locali).Ore 8:00 – Adam Pavlasev/Jean Julian Rojer-Maximo Gonzalez/Andres Molteni Ore 10:30 – Jannik Sinner-Tomas Machac Ore 13:00 – Jakub Mensik/Novak Djokovic-Taylor Fritz12SportFace.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Masters 1000 Shanghai 2024 - Fritz batte Goffin ed è il terzo semifinalista - Dopo Jannik Sinner e Tomas Machac è Taylor Fritz il terzo semifinalista del Masters 1000 di Shanghai. Prosegue l’ottima seconda parte di stagione del tennista californiano, ormai sempre più vicino alla qualificazione alle ATP Finals di Torino. The post Masters 1000 Shanghai 2024, Fritz batte Goffin ed è il terzo semifinalista appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Tabellone Masters 1000 Shanghai 2024 : accoppiamenti e risultati - Il serbo è finito nella parte bassa del draw, quella presidiata da Zverev, mentre nella parte alta troviamo Sinner e Alcaraz. (23) Bublik 6-4 6-2(28) Cobolli b. Munar 7-6(6) 6-4 (12) Rune b. Diaz Acosta 6-4 6-7(6) 6-3(Q) Bellucci b. (21) Fils 7-6(4) 7-6(5) (14) Shelton b. Darderi 6-4 6-7(5) 6-4 Rinderknech b. (Sportface.it)

LIVE – Djokovic-Mensik - quarti di finale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Sportface. Tra i due si tratta del primo scontro diretto in carriera, con Djokovic che partirà nettamente con i favori del pronostico in base alle quote dei bookmakers. Il quattro volte vincitore dell’evento sembra avere ritrovato definitivamente i suoi livelli abituali e agli ottavi ha lasciato solamente cinque game ad un avversario in ottima forma come il russo Roman Safiullin. (Sportface.it)