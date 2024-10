Masters 1000 di Shanghai, Djokovic vince a fatica con Mensik e avanza in semifinale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Shanghai, 11 ottobre 2024 – Novak Djokovic continua a vincere, anche se a fatica, nel Masters 1000 Shanghai. Il tennista serbo nei quarti ha battuto in tre set Jacub Mensik, numero 65 del mondo. Il ceco è riuscito a sorpresa a vincere il primo set trionfando al tie break 7-6, ma si è dovuto arrendere alla reazione rabbiosa di Djokovic, che ha conquistato i due parziali successivi con il punteggio di 6-1, 6-4. Il serbo avanza così in semifinale dove troverà Taylor Fritz. Il tennista statunitense, numero 7 del ranking Atp, ha superato ai quarti di finale il belga Goffin in due set, con il punteggio di 6-3, 6-4. Partita senza storia quella tra Fritz e Goffin, con l’americano che sogna di ritrovare una finale dopo la delusione per la sconfitta rimediata all’ultimo atto degli Us Open, quando fu sconfitto da Jannik Sinner. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – Novakcontinua are, anche se a, nel. Il tennista serbo nei quarti ha battuto in tre set Jacub, numero 65 del mondo. Il ceco è riuscito a sorpresa are il primo set trionfando al tie break 7-6, ma si è dovuto arrendere alla reazione rabbiosa di, che ha conquistato i due parziali successivi con il punteggio di 6-1, 6-4. Il serbocosì indove troverà Taylor Fritz. Il tennista statunitense, numero 7 del ranking Atp, ha superato ai quarti di finale il belga Goffin in due set, con il punteggio di 6-3, 6-4. Partita senza storia quella tra Fritz e Goffin, con l’americano che sogna di ritrovare una finale dopo la delusione per la sconfitta rimediata all’ultimo atto degli Us Open, quando fu sconfitto da Jannik Sinner.

