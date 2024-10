Tvpertutti.it - Massimiliano Ossini contro giuria Ballando e stoccata a Friedman (VIDEO)

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Fin dalle prime puntate dicon le Stelle,ha dimostrato di avere un forte spirito competitivo. In coppia con la ballerina Veera Kinnunen, il conduttore di Rai1 non ha mai nascosto la sua voglia di vincere, dichiarandolo apertamente in diverse occasioni. Nel corso della seconda puntata, un episodio specifico ha evidenziato il suo malcontento verso il giudizio delladi, innescando una polemica che potrebbe compromettere la sua immagine pubblica. Durante una clip diSegreto, pubblicata su RaiPlay,ha mostrato una certa indigestione nei confronti del giornalista Alan, uno dei concorrenti più apprezzati dalla. Il disappunto del conduttore è emerso chiaramente mentre si trovava nella sala delle stelle, in contemporanea alla diretta su Rai1.