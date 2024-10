Ilnapolista.it - Lotito: «Venti persone fanno un saluto nostalgico e la società paga. Non possiamo essere ostaggi di queste persone»

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il presidente della Lazio Claudioè intervenuto al Festival dello Sport, espremendo il proprio dissenso sul fatto che i club paghino per i comportamenti sbagliati dei loro tifosi.le sue parole: «une la. Nondelleche adottano comportamenti sbagliati. Servono delle norme che reprimono in modo drastico i comportamenti non in linea con le regole. Quando c’erano le Olimpiadi in Grecia si fermavano le guerre. È arrivato il momento di fare dei cambiamenti normativi». Il patron della Lazio ha poi aggiunto: «Bisogna ragionare su alcuni ambiti: come il posto nominativo negli stadi e delle norme che reprimono in modo drastico alcuni comportamenti. La prevenzione va fatta nelle scuole, facendo capire ai giovani che il calcio è bello, ma vuol dire anche rispettare le regole».