L'influenza è arrivata in Italia: il primo caso a Novara (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 - Il primo caso di influenza 2024/2025 è stato identificato il 9 ottobre a Novara presso l'Azienda ospedaliero-universitaria. Lo ha individuato il Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Aou, diretto dal dott. Stefano Andreoni con metodiche di biologia molecolare. Influenza, primo caso a Novara Il primo ad essere colpito dal virus dell'influenza è un 42enne: le cui condizioni di salute sono discrete e stabili. I medici hanno sottolineato che si tratta di "un virus influenzale di tipo H1N1pdm. Quindi "non del tipo virale H3N2 che nell'emisfero sud del mondo ha causato una grave stagione influenzale durante i mesi freddi, con un elevato numero di ricoveri e di pazienti in terapia intensiva". A Farne le spese di più di tutti l'Australia dove H3N2 ha provocato la seconda stagione influenzale piò aggressiva degli ultimi 10 anni.

E' iniziata la stagione dell'influenza - primo caso a Novara - "A seguito della tipizzazione molecolare - spiegano i sanitari dell'ospedale novarese - il caso è risultato provocato da un virus influenzale di tipo H1N1pdm. Una sola dose di vaccino antinfluenzale è sufficiente per le persone di tutte le età, con esclusione dell'età infantile. Infatti, per i bambini al di sotto dei 9 anni di età, mai vaccinati in precedenza, si raccomandano due dosi di vaccino, ... (Agi.it)

Influenza stagionale - il primo caso in Italia registrato all'ospedale di Novara - Al Maggiore di Novara il primo caso italiano di influenza della stagione 2024-2025, mediante metodiche di biologia molecolare, effettuate nel Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Aou, diretto dal dottor Stefano Andreoni. Il paziente ricoverato è un adulto di 42 anni, le cui condizioni... (Novaratoday.it)

