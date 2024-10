Lanotiziagiornale.it - L’inferno dei bambini nell’orrore di Gaza

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Che vorrebbero che facessero? Scomparire. Non c’è altra spiegazione per l’ennesimo ordine di evacuazione nel nord di. Un ordine che suona come una condanna a morte per migliaia di civili,, neonati, malati. Un ordine che non lascia scampo, che non offre alternative, che non contempla l’umanità. L’Unicef lancia l’ennesimo grido d’allarme ma ormai le parole sembrano aver perso di significato. Parlano di “conseguenze devastanti e inconcepibili”, ma cosa c’è di inconcepibile in una guerra che da mesi massacra l’innocenza? Parlano di “sofferenze, orrori e morte inimmaginabili”, ma cosa c’è di inimmaginabile in un conflitto che ha fatto dell’orrore la sua normalità? I numeri sono impietosi: tre grandi ospedali da evacuare, tra cui l’unico con un’unità pediatrica nel nord. Diciottoin condizioni critiche da spostare.