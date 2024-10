Liberato e riaperto il guado sul torrente tracimato a Cantiano (Di venerdì 11 ottobre 2024) Cantiano (Pesaro Urbino), 11 ottobre 2024 – E’ stato Liberato e riaperto questa mattina, dopo il sopralluogo e l'intervento dei vigili del fuoco, il guado provvisorio del torrente Balbano a Cantiano, chiuso ieri sera a causa della tracimazione del corso d'acqua, con conseguenti problemi a raggiungere la vicina frazione di Pian di Balbano. Una bomba d'acqua ieri pomeriggio ha fatto ingrossare il torrente, tracimato in più punti e che ha finito per inondare e danneggiare anche il guado: struttura provvisoria realizzata dopo i danni causati dall'alluvione del settembre 2022. I vigili del fuoco avevano Liberato il ponte, ma hanno consigliato al Comune, vista l'assenza di balaustre laterali di protezione, di transennarlo. Stamattina, dopo le opportune verifiche, la strada, fanno sapere i vigili del fuoco, è tornata percorribile e tutte le frazioni sono accessibili. Ilrestodelcarlino.it - Liberato e riaperto il guado sul torrente tracimato a Cantiano Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)(Pesaro Urbino), 11 ottobre 2024 – E’ statoquesta mattina, dopo il sopralluogo e l'intervento dei vigili del fuoco, ilprovvisorio delBalbano a, chiuso ieri sera a causa della tracimazione del corso d'acqua, con conseguenti problemi a raggiungere la vicina frazione di Pian di Balbano. Una bomba d'acqua ieri pomeriggio ha fatto ingrossare ilin più punti e che ha finito per inondare e danneggiare anche il: struttura provvisoria realizzata dopo i danni causati dall'alluvione del settembre 2022. I vigili del fuoco avevanoil ponte, ma hanno consigliato al Comune, vista l'assenza di balaustre laterali di protezione, di transennarlo. Stamattina, dopo le opportune verifiche, la strada, fanno sapere i vigili del fuoco, è tornata percorribile e tutte le frazioni sono accessibili.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liberato e riaperto il guado sul torrente tracimato a Cantiano - Una bomba d'acqua aveva fatto ingrossare il torrente, tracimato in più punti e che ha finito per inondare e danneggiare anche il guado: struttura provvisoria realizzata dopo i danni causati dall'alluv ... (ilrestodelcarlino.it)

Pioggia e maltempo, allerta meteo in Lombardia: la diretta - Si profila un martedì difficile per l'ondata di maltempo sull'Italia, soprattutto al Nord-Ovest: la Protezione civile ha diramato un'allerta rossa per rischio idrogeologico su vari settori della Lomba ... (ilgiorno.it)

Caserta, monumenti da record: è boom oltre la Reggia - Sembrava una vera festa, ieri mattina, dalle parti della Reggia e, stavolta, non solo per la stessa Reggia: c'erano tantissime persone, complici anche le buone condizioni meteo, soprattutto ... (ilmattino.it)