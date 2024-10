Sport.quotidiano.net - L’ex Radonjic lancia la sfida: "Forlì, vogliamo la prima vittoria"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Todorè stato per due stagioni, dal 2022 al 2024, un giocatore della Pallacanestro 2.015 rimanendo in campo in media per 18 minuti, con oltre il 40% di canestri realizzati. In questo campionato milita nella Valtur Brindisi, avversaria dei biancorossi domenica prossima nel proprio Pala Pentassuglia nella quarta giornata del torneo. La squadra pugliese non ha ancora messo a segno nessunae proprio mercoledì sera è stata superata da Cantù, in un match in cui l’ala montenegrina ha chiuso con 6 punti in 13 minuti sul parquet., iniziamo con i suoi ricordi dell’esperienza forlivese. "Sono stato molto bene in Romagna e ho tanti amici a. Sono ancora in contatto con i miei ex compagni, con cui mi sento regolarmente.