Formiche.net - Le tre preoccupazioni Usa sulle minacce cyber cinesi

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Le infiltrazioninelle infrastrutture critiche, i rischi legati alla catena di fornitura dei software e la continua espansione del ransomware. Sono queste le principalidelle autorità americane in materia disicurezza. A parlare è Harry Coker, una carriera tra Marina, Central Intelligence Agency e National Security Agency, nominato un anno fa nationaldirector. Il-zar del presidente Joe Biden è intervenuto a Predict 2024, conferenza organizzata a Washington da Recorded Future. Le infiltrazioninelle infrastrutture critiche statunitensi e nella catena di fornitura dei software rappresentano un timore che va oltre quello tradizionale per attività come spionaggio e vantaggi finanziari. “Le nazioni spiano – è un fatto della vita, dobbiamo affrontarlo”, ha spiegato Coker.