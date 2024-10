L’attacco di Israele all’Italia e all’ONU: inaccettabile (Di venerdì 11 ottobre 2024) Israele attacca e sfida l’Italia e l’ONU con un attacco diretto e senza precedenti alle basi UNIFIL, è inaudito. L’attacco recente di Israele contro le basi della missione UNIFIL (Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano) ha destato sconcerto e preoccupazione nella comunità internazionale, suscitando condanne sia dai Paesi coinvolti che dall’Unione Europea. L’attacco sembra essere mirato a scoraggiare la presenza dei caschi blu, possibili “testimoni scomodi” delle future operazioni israeliane nella regione. Qualificate fonti di sicurezza ritengono infatti che Israele voglia spingere UNIFIL a ritirarsi, in modo da poter pianificare interventi in Libano senza interferenze. Metropolitanmagazine.it - L’attacco di Israele all’Italia e all’ONU: inaccettabile Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)attacca e sfida l’Italia e l’ONU con un attacco diretto e senza precedenti alle basi UNIFIL, è inaudito.recente dicontro le basi della missione UNIFIL (Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano) ha destato sconcerto e preoccupazione nella comunità internazionale, suscitando condanne sia dai Paesi coinvolti che dall’Unione Europea.sembra essere mirato a scoraggiare la presenza dei caschi blu, possibili “testimoni scomodi” delle future operazioni israeliane nella regione. Qualificate fonti di sicurezza ritengono infatti chevoglia spingere UNIFIL a ritirarsi, in modo da poter pianificare interventi in Libano senza interferenze.

