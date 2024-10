Latina / Maltrattamenti in famiglia, scatta il divieto di avvicinamento per un 24enne (Di venerdì 11 ottobre 2024) Latina – Nel corso del pomeriggio del 10 ottobre, i carabinieri della Stazione di Latina, hanno arrestato un ragazzo di 24 anni del posto, in atto sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa con dispositivo di controllo elettronico, in esecuzione dell’ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Latina, a seguito L'articolo Latina / Maltrattamenti in famiglia, scatta il divieto di avvicinamento per un 24enne Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Maltrattamenti in famiglia, scatta il divieto di avvicinamento per un 24enne Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di venerdì 11 ottobre 2024)– Nel corso del pomeriggio del 10 ottobre, i carabinieri della Stazione di, hanno arrestato un ragazzo di 24 anni del posto, in atto sottoposto alla misura cautelare deldialla parte offesa con dispositivo di controllo elettronico, in esecuzione dell’ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di, a seguito L'articoloinildiper unTemporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regioni d’Europa: le strade chiuse mercatini internazionali in centro a Latina - La manifestazione in programma da venerdì 11 a domenica 13 ottobre. Come cambia la viabilità: divieto di sosta e circolazione in alcune strade e piazze ... (latinatoday.it)

Partita Anzio-Gladiator a Cisterna: 9 tifosi violenti colpiti da Daspo - Sono stati notificati nei giorni scorsi nove provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive emessi dal Questore di Latina, in ... (h24notizie.com)

Scontri dopo la partita, 9 Daspo: tifoso fuori dagli stadi per 3 anni - L'attività investigativa posta in essere ha consentito di ricostruire i fatti accaduti e le condotte penalmente rilevanti degli appartenenti alle due tifoserie ... (casertace.net)