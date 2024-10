La vita in diretta, inviata aggredita: Alberto Matano chiama i carabinieri (Di venerdì 11 ottobre 2024) Paura a La vita in diretta su Rai1. Mentre la trasmissione era in onda l’inviata Barbara Di Palma è stata aggredita ed inseguita dal sedicente santone del Salento Kadir. Il conduttore Alberto Matano ha chiesto l’intervento immediato dei carabinieri: “Temo per l’incolumità di Barbara Di Palma. Stiamo facendo una diretta televisiva e non è immaginabile essere minacciati fisicamente in questo modo”, ha detto. La vita in diretta, aggredita l’inviata di Alberto Matano Lo spiacevole episodio è accaduto durante la puntata de La vita in diretta in onda giovedì 10 ottobre, seguita da 1.917.000 spettatori con il 21.3% di share. Prima però è stato mostrato un video registrato in cui Kadir ha colpito il microfono di Barbara Di Palma, facendolo cadere a terra, per poi urlarle contro. La Di Palma lo ha affrontato: “Questo è l’uomo? Tu saresti il Signore? Sei solo un violento. Dilei.it - La vita in diretta, inviata aggredita: Alberto Matano chiama i carabinieri Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Paura a Lainsu Rai1. Mentre la trasmissione era in onda l’Barbara Di Palma è stataed inseguita dal sedicente santone del Salento Kadir. Il conduttoreha chiesto l’intervento immediato dei: “Temo per l’incolumità di Barbara Di Palma. Stiamo facendo unatelevisiva e non è immaginabile essere minacciati fisicamente in questo modo”, ha detto. Lainl’diLo spiacevole episodio è accaduto durante la puntata de Lainin onda giovedì 10 ottobre, seguita da 1.917.000 spettatori con il 21.3% di share. Prima però è stato mostrato un video registrato in cui Kadir ha colpito il microfono di Barbara Di Palma, facendolo cadere a terra, per poi urlarle contro. La Di Palma lo ha affrontato: “Questo è l’uomo? Tu saresti il Signore? Sei solo un violento.

