Linkiesta.it - La presunta colonizzazione di Marte e le critiche all’imperialismo interplanetario

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’emergere di società spaziali private come SpaceX di Elon Musk ha introdotto una nuova dinamica nell’industria spaziale. Grazie a Musk, i costi di lancio, rimasti fermi per circa quarant’anni durante l’era dei viaggi spaziali dominati dagli Stati, sono diminuiti dell’ottanta per cento. L’innovativo mezzo spaziale di Musk sta rendendo possibili cose che, fino a poco tempo fa, molti ritenevano impossibili. Tuttavia, crescono anche le. Musk sostiene che l’umanità ha essenzialmente il dovere di colonizzare altri pianeti perché prima o poi l’impatto di un asteroide potrebbe portare all’estinzione della nostra specie. Il suo obiettivo è colonizzare, con il potenziale scopo di trasformarlo in una seconda Terra attraverso il processo di “terraformazione”.