La kermesse al via | Si indaga il rapporto tra società e digitale

Oltre duecento eventi fino a domenica, decine e decine di ospiti tra i massimi esperti della Rete, e poi musica, concerti e film. Più generazioni di internauti si sono dati ancora una volta appuntamento a Pisa, culla dell'informatica italiana e città di Fibonacci e Galilei, dove ieri si è inaugurata la 14esima edizione dell'Internet Festival (If). Ecco che come accennato fino a domenica, si indagano le ultime frontiere della robotica, ma anche la creatività generata dall'intelligenza artificiale, il confine tra umano e non, le opportunità e l'etica della tecnologia, nella ricerca scientifica così come a tavola.

