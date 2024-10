Lalucedimaria.it - La Certosa di Pesio: un luogo sacro rinato più volte nei secoli

Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il nostro itinerario per i luoghi di fede sparsi nelle varie regioni d’Italia continua. Oggi siamo in Piemonte, in provincia di Cuneo, in quella che è conosciuta come ladi. Un piccolo gioiello, un edificio religioso posto nel comune di Chiusa dia circa 859 metri sul livello del mare, la cui L'articolo Ladi: unpiùneiproviene da La Luce di Maria.