Kontatto debutta in passerella a Milano Un inverno di gioia

(Di venerdì 11 ottobre 2024) di Eva DesiderioLo spazio è molto affascinante ed è un esempio importante di architettura Liberty a, battezzato nel 1923, anno della sua costruzione, come Palazzo del Ghiaccio. Un luogo polifunzionale che in città vuol dire anche Moda. Per tanti anni quella di Etro, poi il mese scorso quella di Max Mara con la bellissima sfilata della primavera-estate 2025, e dal 26 settembre, ecco l’arrivo sotto la Madonnina dello show di, brand basato a Bologna che hato proprio acon la collezione per il prossimo2024-2025. Una moda ’vera’ che vanta un’intelligente velocità di proposte e una sorprendente qualità che riesce a tenere a bada i prezzi delle sue collezioni femminili. Un prodigio, per alcuni versi, che ha portato nel 2023 a raggiungere un fatturato di 22 milioni di euro (con 2000 clienti).