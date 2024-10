Juventus, rottura del crociato e si ritira: annuncio improvviso (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 11 Ottobre 2024 22:53 di Alessandro Basta Un annuncio improvviso cambia il prossimo futuro della Juventus: nonostante i tanti rumors, il calciatore si ritira dopo la rottura del crociato Il calcio è fatto di gesti tecnici destinati a lasciare il segno e scrivere la storia, ma anche di tanti imprevisti che possono segnare indelebilmente la carriera di alcuni calciatori, anche di alto livello. Una di queste storie ha colpito tutto il mondo del pallone nelle ultime ore ed è destinata a far parlare anche nei prossimi giorni. La Juventus è direttamente interessata, visto che si tratta di un difensore di cui si è discusso non poco di recente per il club bianconero. Rompipallone.it - Juventus, rottura del crociato e si ritira: annuncio improvviso Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 11 Ottobre 2024 22:53 di Alessandro Basta Uncambia il prossimo futuro della: nonostante i tanti rumors, il calciatore sidopo ladelIl calcio è fatto di gesti tecnici destinati a lasciare il segno e scrivere la storia, ma anche di tanti imprevisti che possono segnare indelebilmente la carriera di alcuni calciatori, anche di alto livello. Una di queste storie ha colpito tutto il mondo del pallone nelle ultime ore ed è destinata a far parlare anche nei prossimi giorni. Laè direttamente interessata, visto che si tratta di un difensore di cui si è discusso non poco di recente per il club bianconero.

