Juve, che mazzata: Thiago Motta nei guai, ora è durissima (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Juventus, delusa dal pari con il Cagliari, vuole ripartire forte contro la Lazio. Motta, però, deve gestire una vera e propria emergenza. Vuole ripartire subito la Juventus, dopo il deludente pareggio casalingo contro il Cagliari. Il bianconeri, attualmente terzi in classifica a -3 dal Napoli capolista, alla ripresa del campionato saranno attesi da un big match: all'Allianz Stadium sabato 19 ottobre arriverà la Lazio reduce da 4 vittorie consecutive tra Serie A ed Europa League ottenute ai danni della Dinamo Kiev, del Torino, del Nizza e dell'Empoli. I biancocelesti, quarti, si presenteranno a Torino con il morale alle stelle e la rosa quasi al completo: da verificare le condizioni di Matias Vecino. Thiago Motta vuole vincere contro la Lazio (LaPresse) – TvPlay.itBen diversa, invece, la situazione che Thiago Motta è costretto a gestire.

