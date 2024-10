Israele attacca l’Unifil. Colpite due basi italiane: "Ci hanno sparato contro" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Unifil, la forza di pace delle Nazioni Unite nel Libano sud, si è trovata esposta al fuoco dei militari israeliani che da circa 10 giorni sono impegnati in quella zona in una vasta operazione terrestre anti-Hezbollah. Sono stati – secondo Unifil – attacchi "deliberati e ripetuti". Le accuse – che hanno subito sollevato accese reazioni diplomatiche nei Paesi che partecipano alla missione – sono giunte dal portavoce della forza di pace Andrea Tenenti. Intanto le forze israeliane estendono le perlustrazioni nei villaggi libanesi di confine: inizialmente doveva essere una incursione di carattere "contenuto", ma ormai vi partecipano quattro divisioni, appoggiate da mezzi blindati e coperte dall’aviazione. In una prima reazione l’ambasciatore di Israele all’Onu Dany Danon ha dunque consigliato all’Unifil di spostare per precauzione le proprie forze più a nord. Quotidiano.net - Israele attacca l’Unifil. Colpite due basi italiane: "Ci hanno sparato contro" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Unifil, la forza di pace delle Nazioni Unite nel Libano sud, si è trovata esposta al fuoco dei militari israeliani che da circa 10 giorni sono impegnati in quella zona in una vasta operazione terrestre anti-Hezbollah. Sono stati – secondo Unifil – attacchi "deliberati e ripetuti". Le accuse – chesubito sollevato accese reazioni diplomatiche nei Paesi che partecipano alla missione – sono giunte dal portavoce della forza di pace Andrea Tenenti. Intanto le forze israeliane estendono le perlustrazioni nei villaggi libanesi di confine: inizialmente doveva essere una incursione di carattere "contenuto", ma ormai vi partecipano quattro divisioni, appoggiate da mezzi blindati e coperte dall’aviazione. In una prima reazione l’ambasciatore diall’Onu Dany Danon ha dunque consigliato aldi spostare per precauzione le proprie forze più a nord.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Iran - Israele e medio oriente tutto. I nodi sono davvero venuti al pettine - Le iraniane, gli iraniani, non sono arabi se non in una piccolissima parte, e sono farsi, azeri, curdi, qashqai, baluci; e sono sciiti. La guerra cambia tutto. Voci esemplari di donne coraggiose sono state raccolte da Gabriella Colarusso per Repubblica. Chissà se Netanyahu, dopo essersi proposto al popolo iraniano come il liberatore, ha preso in considerazione la possibilità di bombardare, di ... (Ilfoglio.it)

Spari contro le basi Unifil - Crosetto : “L’Italia e l’Onu non possono prendere ordini da Israele” – Video - “Abbiamo chiesto spiegazioni degli atti avvenuti e abbiamo preteso di sapere ufficialmente” il motivo, ha proseguito, sottolineando che “non si tratta di un errore” né “di un incidente”. “Quello che è successo ieri e oggi”, e cioè l’attacco di Israele contro due basi italiane e il quartier generale della missione Unifil lungo il confine con il Libano, “è totalmente inaccettabile” e “non esiste ... (Ilfattoquotidiano.it)

Libano : esercito d’Israele spara contro basi Onu. Due sono italiane. Feriti 2 indonesiani. Crosetto convoca l’ambasciatore - Feriti 2 indonesiani. Due sono italiane. Due basi sono italiane e la terza è il quartier generale della missione L'articolo Libano: esercito d’Israele spara contro basi Onu. Lo ha confermato Andrea Tenenti, portavoce della missione Onu di cui fanno parte un migliaio di italiani. . Israele ha sparato e colpito tre basi della missione Unifil schierata nel sud del Libano. (Firenzepost.it)