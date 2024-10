Ipotesi “mandanti” nel caso dei conti vip spiati da un bancario. Che disse: “L’ho fatto da solo” (Di venerdì 11 ottobre 2024) “L’ho fatto da solo, non ho mai divulgato quelle informazioni e non ne ho fatto copia”. Così si era giustificato Vincenzo Coviello, il bancario indagato per il caso dei conti spiati tra cui quello della premier Giorgia Meloni, con i vertici della Banca Intesa Sanpaolo durante il procedimento disciplinare che lo portò al licenziamento. Ilfattoquotidiano.it - Ipotesi “mandanti” nel caso dei conti vip spiati da un bancario. Che disse: “L’ho fatto da solo” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “da, non ho mai divulgato quelle informazioni e non ne hocopia”. Così si era giustificato Vincenzo Coviello, ilindagato per ildeitra cui quello della premier Giorgia Meloni, con i vertici della Banca Intesa Sanpaolo durante il procedimento disciplinare che lo portò al licenziamento.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caso Lenzi - la lettera di dimissioni : "Non mi è stato dato il tempo di spiegare. Alla sinistra la libertà più autentica non interessa affatto" - Simone Lenzi si è dimesso. L'ormai ex assessore alla Cultura ha consegnato nella giornata di oggi giovedì 10 ottobre al sindaco Luca Salvetti la sua lettera che, di fatto, formalizza non senza polemiche quel passo indietro chiestogli direttamente dal sindaco dopo le polemiche emerse a seguito... (Livornotoday.it)

Caso scommesse - Paquetá rischia la squalifica a vita : cosa ha fatto per ostacolare le indagini - Questa, se confermata, ancora più grave. Già indagato dalla FA per quattro sospette ammonizioni ricevute tra il 2022 e il 2023, ora Lucas Paquetà si sarebbe sbarazzato del suo vecchio cellulare per ostacolare ulteriori controlli da parte degli organi competenti. Lucas Paqueta is facing two additional FA charges for obstructing their investigation into his spot-fixing case after the Brazilian ... (Ilfattoquotidiano.it)

Il caso delle chat di Fdi sul blitz per l’elezione del giudice costituzionale che hanno fatto irritare Meloni - Articolo completo: Il caso delle chat di Fdi sul blitz per l’elezione del giudice costituzionale che hanno fatto irritare Meloni dal blog Lettera43 . L’irritazione di Meloni dopo il messaggio uscito dalla chat: «Mollerò per questo» La maggioranza aveva trovato un accordo sul nome. Detto questo mi taccio prima che esca qualcosa pure da qui». (Lettera43.it)