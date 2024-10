Ilgiorno.it - Incubo baby gang a Giussano: ragazzino di 13 anni accerchiato e picchiato per la giacca griffata

(Di venerdì 11 ottobre 2024)– Si sono divertiti, al luna park, i tre minorenni che si sono fatti gioco di untredicenne, mettendolo nel mirino, accerchiandolo, picchiandolo e prendendosi come premio la sua. Si sono sicuramente divertiti e se ne sono andati felici e contenti. Ma adesso che sono stati identificati e denunciati dai carabinieri, macchiando il loro “curriculum“, avranno meno da sorridere, sicuramente. E più da riflettere. L’episodio, purtroppo un film già visto e rivisto nella realtà di tutti i giorni, è accaduto a. È lunedi 7 ottobre, nei giorni della festa patronale, quando il tredicenne decide di andare al luna park di via Cafarelli, temporaneamente attrezzato in città. Un classico luogo di ritrovo per adolescenti e ragazzi, anche in altri paesi, per stare insieme, godersi qualche giostra.