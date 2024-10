Incidenti mortali sul lavoro, Trieste 92esima in Italia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Trieste - Morti sul lavoro: in base all'incidenza degli infortuni, è in zona gialla il Fvg, insieme a Lombardia, Abruzzo, Toscana e Piemonte. In zona bianca il vicino Veneto con Liguria e Marche. Lo dice l'osservatorio sicurezza e ambiente della società Vega Engineering di Mestre su dati Inail Triesteprima.it - Incidenti mortali sul lavoro, Trieste 92esima in Italia Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)- Morti sul: in base all'incidenza degli infortuni, è in zona gialla il Fvg, insieme a Lombardia, Abruzzo, Toscana e Piemonte. In zona bianca il vicino Veneto con Liguria e Marche. Lo dice l'osservatorio sicurezza e ambiente della società Vega Engineering di Mestre su dati Inail

