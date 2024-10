Il Signore degli Anelli – Gli anelli del Potere: smentita una teoria dei fan (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Signore degli anelli: Gli anelli del Potere 2 ha finalmente confermato l’identità dello Straniero, il mago interpretato da Daniel Weyman. Tuttavia, l’identità del Mago Oscuro introdotto nella Stagione 2 de Gli anelli del Potere rimane un mistero. Alcuni fan hanno percepito delle vibrazioni di Saruman dal personaggio interpretato da Ciarán Hinds, ma questo potrebbe essere semplicemente dovuto al fatto che è l’unico mago caduto ad essere apparso in precedenza nella narrativa di Tolkien. Nelle interviste successive al finale della seconda stagione de Gli anelli del Potere, gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay hanno confermato che il Mago Oscuro non è Saruman il Bianco. “Sappiamo che nella storia della Terra di Mezzo alcuni maghi si sono corrotti”, ha dichiarato McKay a The Hollywood Reporter. Nerdpool.it - Il Signore degli Anelli – Gli anelli del Potere: smentita una teoria dei fan Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il: Glidel2 ha finalmente confermato l’identità dello Straniero, il mago interpretato da Daniel Weyman. Tuttavia, l’identità del Mago Oscuro introdotto nella Stagione 2 de Glidelrimane un mistero. Alcuni fan hanno percepito delle vibrazioni di Saruman dal personaggio interpretato da Ciarán Hinds, ma questo potrebbe essere semplicemente dovuto al fatto che è l’unico mago caduto ad essere apparso in precedenza nella narrativa di Tolkien. Nelle interviste successive al finale della seconda stagione de Glidel, gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay hanno confermato che il Mago Oscuro non è Saruman il Bianco. “Sappiamo che nella storia della Terra di Mezzo alcuni maghi si sono corrotti”, ha dichiarato McKay a The Hollywood Reporter.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gli Anelli del Potere avrà una terza stagione? Risponde il boss degli Amazon Studios - Sembra che il rinnovo per una terza stagione arriverà quasi sicuramente e che lo streamer intende portare a termine la narrazione della serie La seconda stagione de Gli Anelli del Potere si è conclusa la scorsa settimana con l'arrivo in streaming dell'ottavo episodio, tuttavia Prime Video non ha ancora annunciato il rinnovo per una terza mandata di episodi. (Movieplayer.it)

Il Signore degli Anelli : Gli Anelli del Potere - Sauron e Celebrimbor hanno una relazione romantica? Rispondono gli showrunner - it - Da chi il cinema lo ama. Quindi certamente il suo comportamento appare come quello delle persone che vogliono qualcosa dall’altro. D. Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Sauron e Celebrimbor hanno una relazione romantica? Rispondono gli showrunner Gli showrunner di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere JD Payne e Patrick McKay hanno parlato del finale della seconda ... (Cinefilos.it)

Il Signore degli Anelli : Gli Anelli del Potere avrà una terza stagione? Tutto quello che sappiamo - La seconda stagione della serie fantasy è arrivata a conclusione su Prime Video che non ha ancora ufficializzato un terzo capitolo: ma il rinnovo potrebbe essere vicino. Ecco perché. (Comingsoon.it)