Il ristorante Giglio di Lucca rinuncia alla stella Michelin: "Vogliamo tornare ad essere quelli di una volta"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) «La saggezza sta nel riconoscere che è arrivato il momento di guardarsi, capirsi, e a volte reinventarsi». Stefano Terigi, Lorenzo Stefanini e Benedetto Rullo deldihanno comunicatoguidadi volerrepera «ildi una» e mettere in scena quello per cui sono sempre stati famosi, ovvero una cucina contemporanea, giocosa, condita da un pizzico di anarchia. Stelle che si spengono Non è la primanella storia della ristorazione. Nel 2020 la CNN pubblico? un articolo dal titolo: “Perche? gli chef stanno restituendo le loro stelle”. Ma gia? 12 anni prima, in Italia, era stato il maestro Gualtiero Marchesi a restituire le sue stelle, che all’epoca erano due, nel 2008. L’occasione polemica fu il fatto che la Francia ne aveva troppe e l’Italia, invece, troppo poche.