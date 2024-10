Il re del bisturi su Real Time: la mastoplastica di Tina (Di venerdì 11 ottobre 2024) Venerdì 11 ottobre 2023 è andato in onda il secondo episodio della settima stagione de Il Re del bisturi, il Reality di Real Time che tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto grazie al lavoro di un luminare come il professor Giulio Basoccu. Il Re del bisturi va in onda su Real Time (n.31 DTT) alle ore 23 circa. Il re del bisturi: Tina La protagonista della seconda puntata della settima stagione è la 25enne di Napoli (ma vive in provincia di Avellino) Tina, che dopo una gravidanza ha visto cadere il suo seno e quindi desidera rifarlo. Chiede dunque una mastoplastica. Il re del bisturi: puntate su Discoveryplus Potete rivedere la puntata in streaming subito dopo la messa in onda sul Portale Discoveryplus a questo link. Ascoltitv.it - Il re del bisturi su Real Time: la mastoplastica di Tina Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Venerdì 11 ottobre 2023 è andato in onda il secondo episodio della settima stagione de Il Re del, ility diche tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto grazie al lavoro di un luminare come il professor Giulio Basoccu. Il Re delva in onda su(n.31 DTT) alle ore 23 circa. Il re delLa protagonista della seconda puntata della settima stagione è la 25enne di Napoli (ma vive in provincia di Avellino), che dopo una gravidanza ha visto cadere il suo seno e quindi desidera rifarlo. Chiede dunque una. Il re del: puntate su Discoveryplus Potete rivedere la puntata in streaming subito dopo la messa in onda sul Portale Discoveryplus a questo link.

Il re del bisturi su Real Time : la rinoplastica di Chiara - Il Re del Bisturi va in onda su Real Time (n. 31 DTT) alle ore 23 circa. Il re del bisturi: puntate su Discoveryplus Potete rivedere la puntata in streaming subito dopo la messa in onda sul Portale Discoveryplus a questo link. . Venerdì 11 ottobre 2023 è andato in onda il primo episodio della settima stagione de Il Re del Bisturi, il reality di Real Time che tratta i casi di persone che vogliono ... (Ascoltitv.it)

Il 7 maggio 2021 ha preso via la seconda stagione, il 2 dicembre 2021 la terza, il 17 maggio 2022 la quarta, il 20 aprile 2023 la quinta, il 12 ottobre 2023 la sesta, il 10 ottobre 2024 la settima. Il re del bisturi è un programma tv della categoria reality che ha debuttato con la prima stagione il 14 gennaio 2021 su Real Time.

Il re del bisturi va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) ogni giovedì in prima serata alle 21. È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link.