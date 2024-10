Il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi nei top 100 manager del 2024 secondo Forbes

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) C’è anche ilnell’elenco dei Top 100delstilato da. E proprio ail ceo e fondatore di Gestio Capital, multi family office con sedi a Londra e Milano, ha raccontato gli obiettivi del club blucerchiato: “Per noi questo è l’anno, specie dopo gli sforzi economici che abbiamo fatto. Vogliamo essere ciò che diciamo di essere e scrivere una nuova paginanostra storia”, spiega. E aggiunge: “Laè stata un’occasione di mercato. È vero, ci abbiamo ragionato più e più volte, ma alla fine ha prevalso la passione, la volontà di salvare e di riportare in auge un club storico del calcio italiano ed europeo. Non lo nego anche io sono stranito. Vorrei vivere la società come fosse un semplice asset, ma non ci riesco.