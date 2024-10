Il pacchetto-casa in manovra. Sforbiciata su tutti i bonus edilizi. Catasto, rincari fino a 300 euro (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – Il coro della maggioranza è unanime. tutti smentiscono l’ipotesi di nuove tasse sulla casa e di una revisione tout court dei valori catastali. Lo esclude categoricamente Forza Italia, lo ribadisce Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia. In realtà l’obiettivo del governo non è quello di un aumento generalizzato dell’imposizione. Ma concentrato solo su alcune categorie di immobili, in particolare quelli che hanno usufruito del Superbonus o degli altri incentivi per le ristrutturazioni. Detrazioni che, tra l’altro, saranno soggette a un’ulteriore Sforbiciata, dopo quella prevista nel 2024. Nella manovra dovrebbe esserci un piano “alloggi” per favorire la mobilità dei lavoratori fra le Regione e la riconferma del fondo di garanzia per i giovani che acquistano un’abitazione. Quotidiano.net - Il pacchetto-casa in manovra. Sforbiciata su tutti i bonus edilizi. Catasto, rincari fino a 300 euro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – Il coro della maggioranza è unanime.smentiscono l’ipotesi di nuove tasse sullae di una revisione tout court dei valori catastali. Lo esclude categoricamente Forza Italia, lo ribadisce Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia. In realtà l’obiettivo del governo non è quello di un aumento generalizzato dell’imposizione. Ma concentrato solo su alcune categorie di immobili, in particolare quelli che hanno usufruito del Supero degli altri incentivi per le ristrutturazioni. Detrazioni che, tra l’altro, saranno soggette a un’ulteriore, dopo quella prevista nel 2024. Nelladovrebbe esserci un piano “alloggi” per favorire la mobilità dei lavoratori fra le Regione e la riconferma del fondo di garanzia per i giovani che acquistano un’abitazione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Ai talent prima eravamo tutti ‘scappati di casa’ - oggi hanno successo sui social ma nessuna esperienza musicale” : lo sfogo di Valerio Scanu - Noi arrivavamo dai piano bar e cantavamo per 5/6 ore di fila”, spiega la cantante a Caterina Balivo. twitter. Oggi, però, il mondo dei talent è stato stravolto dalla popolarità dei social. E anche per lo stesso Scanu non è più come, quando, ormai 15 anni fa, era lui a calcare i principali palcoscenici televisivi. (Ilfattoquotidiano.it)

“La Casa della salute garantisce tutti i servizi” : il sindaco chiarise - Ad oggi, in ogni caso, non esiste alcuna smentita e presa di distanza da parte di chi avrebbe rilasciato tali dichiarazioni rispetto a quanto asserito nella nota pubblicata sulla stampa. Ben vengano, invece, le iniziative messe in campo dai cittadini che si sono attivati per offrire un contributo concreto alla risoluzione di tale problematica in quanto il coinvolgimento della Comunità rispetto ... (Anteprima24.it)

Cos’è la “Glass Skin” - l’ultimo trend beauty di TikTok : tutti i segreti per avere una “pelle di vetro” e fare in casa i trattamenti delle Spa di lusso - Un altro segreto della skincare coreana è l’uso del tonico, che aiuta a bilanciare il pH della pelle e a prepararla per l’applicazione dei successivi trattamenti. Un cucchiaio di questa incredibile materia prima, da impastare con qualche goccia di acqua tiepida, è una perfetta maschera da tenere in posa sul volto per 10-15 minuti e poi risciacquare completamente. (Ilfattoquotidiano.it)