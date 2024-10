Il Nobel per la Pace assegnato all’organizzazione giapponese Nihon Hidankyo che si batte contro la proliferazione delle armi nucleari (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Nobel per la Pace è stato assegnato all’organizzazione giapponese Nihon Hidankyo che si batte contro la proliferazione delle armi nucleari. Ad annunciarlo è stato il Comitato per il Nobel norvegese da Oslo, affermando che la scelta “di assegnare il premio Nobel per la Pace all’organizzazione giapponese Nihon Hidankyo”, quest’ultima composta dai sopravvissuti alle bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki, noto anche come Hibakusha, serve a premiare “i suoi sforzi volti a realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e per aver dimostrato attraverso le testimonianze che le armi nucleari non devono mai più essere utilizzate”. L’organizzazione ha membri in tutte le prefetture giapponesi, rappresentando così quasi tutti gli Hibakusha organizzati. I suoi funzionari e membri sono tutti Hibakusha. Lanotiziagiornale.it - Il Nobel per la Pace assegnato all’organizzazione giapponese Nihon Hidankyo che si batte contro la proliferazione delle armi nucleari Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilper laè statoche sila. Ad annunciarlo è stato il Comitato per ilnorvegese da Oslo, affermando che la scelta “di assegnare il premioper la”, quest’ultima composta dai sopravvissuti alle bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki, noto anche come Hibakusha, serve a premiare “i suoi sforzi volti a realizzare un mondo libero dallee per aver dimostrato attraverso le testimonianze che lenon devono mai più essere utilizzate”. L’organizzazione ha membri in tutte le prefetture giapponesi, rappresentando così quasi tutti gli Hibakusha organizzati. I suoi funzionari e membri sono tutti Hibakusha.

