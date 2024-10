Il Napoli pensa a Skriniar, ma c’è il problema legato all’ingaggio (Di venerdì 11 ottobre 2024) Secondo Emanuele Cammaroto il Napoli potrebbe essere interessato a Milan Skriniar, difensore del Paris Saint-Germain. Il giornalista Emanuele Cammaroto ha parlato di un presunto interesse L'articolo Il Napoli pensa a Skriniar, ma c’è il problema legato all’ingaggio proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Il Napoli pensa a Skriniar, ma c’è il problema legato all’ingaggio Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Secondo Emanuele Cammaroto ilpotrebbe essere interessato a Milan, difensore del Paris Saint-Germain. Il giornalista Emanuele Cammaroto ha parlato di un presunto interesse L'articolo Il, ma c’è ilproviene da ForzAzzurri.net.

Skriniar : ‘Il Napoli mi ha cercato. Ecco perchè sono rimasto al PSG” - Tuttavia, il difensore slovacco ha preferito restare a Parigi, nonostante le difficoltà, per cercare di dimostrare il suo valore sotto la guida di Luis Enrique. Un futuro ancora in azzurro? Skriniar ha comunque lasciato aperta la porta a un possibile approdo in azzurro. C’erano molte opzioni perché mi è stato detto che non sarei stato impiegato come nei mesi precedenti. (Napolipiu.com)

Niente Napoli per Skriniar - andrà all’Al Nassr - it, community manager Nerazzurri Live, e che in tempi non sospetti parlò di Conte al Napoli. Despite proposals from Italy, Skriniar is now close to joining Al Nassr. Ma un tentativo lo stanno facendo, anche perché lo slovacco è ai margini e i parigini potrebbero anche aprire alla cessione in prestito, da stabilire la cifra del riscatto. (Ilnapolista.it)

Calciomercato Napoli - IDEA Skriniar : l’ex Inter SPINGE per Conte - la SITUAZIONE - Le ultime sul futuro di Milan Skriniar, difensore in uscita dal PSG e nel mirino del Napoli di Antonio Conte. L’ex difensore dell’Inter è infatti in uscita dal PSG e avrebbe contatto direttamente Antonio Conte per convincerlo a […]. I dettagli Tancredi Palmeri, giornalista di SportItalia, ha fatto una clamorosa rivelazione sul futuro di Milan Skriniar. (Calcionews24.com)