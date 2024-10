Il Centro per la salute va all’Asst: presidio infermieristico nei piani (Di venerdì 11 ottobre 2024) Con quasi un anno di ritardo, e parecchi mesi dopo l’inaugurazione motivata dalla scadenza elettorale della scorsa primavera, si stanno definendo la concessione e la gestione della struttura sanitaria dedicata al ricordo di due medici che hanno operato in paese, Alessandro Calloni e Camillo Ambrosetti. "È proprio di questi ultimi giorni la manifestazione d’interesse da parte di Asst Ovest Milanese e la comunicazione da parte della Direzione generale delle attività che saranno avviate nel nostro Centro salute in via Albarina – afferma il sindaco Arconte Gatti – Non appena saranno effettuati gli ultimi passaggi formali, saranno attivati un punto unico di accesso, un ambulatorio infermieristico e progetti di prevenzione e promozione della salute a cura degli infermieri di famiglia e di Comunità del distretto". Ilgiorno.it - Il Centro per la salute va all’Asst: presidio infermieristico nei piani Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Con quasi un anno di ritardo, e parecchi mesi dopo l’inaugurazione motivata dalla scadenza elettorale della scorsa primavera, si stanno definendo la concessione e la gestione della struttura sanitaria dedicata al ricordo di due medici che hanno operato in paese, Alessandro Calloni e Camillo Ambrosetti. "È proprio di questi ultimi giorni la manifestazione d’interesse da parte di Asst Ovest Milanese e la comunicazione da parte della Direzione generale delle attività che saranno avviate nel nostroin via Albarina – afferma il sindaco Arconte Gatti – Non appena saranno effettuati gli ultimi passaggi formali, saranno attivati un punto unico di accesso, un ambulatorioe progetti di prevenzione e promozione dellaa cura degli infermieri di famiglia e di Comunità del distretto".

