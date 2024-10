Iachini sul Parma: «Chi comprerà quel giocatore crociato avrà fatto un grande investimento» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Beppe Iachini, ex allenatore del Parma, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla squadra crociata L’ex allenatore del Parma, Beppe Iachini, ha parlato a Radio Kiss Kiss della squadra crociata e soprattutto dell’attaccante Bonny. LE PAROLE – «Bonny è un ottimo investimento per chi lo prende. Bonny ha esordito con me a Parma a diciassette anni, Calcionews24.com - Iachini sul Parma: «Chi comprerà quel giocatore crociato avrà fatto un grande investimento» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Beppe, ex allenatore del, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla squadra crociata L’ex allenatore del, Beppe, ha parlato a Radio Kiss Kiss della squadra crociata e soprattutto dell’attaccante Bonny. LE PAROLE – «Bonny è un ottimoper chi lo prende. Bonny ha esordito con me aa diciassette anni,

