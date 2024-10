Digital-news.it - I Bootcamp di X Factor 2024 si sono conclusi: artisti pronti per gli Home Visit su Sky e NOW

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Idi Xsi: i giochifatti per i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, nello show Sky Original prodotto da Fremantle, e quindi ecco i 16 concorrenti sopravvissuti alla giostra delle sedie che andranno aglisettimana prossima, sempre su Sky e in streaming su NOW. Dopo le scelte di Paola e Manuel nell’episodio di ieri, ora in ciascuna delle quattro squadrerimasti in gara quattroche si giocheranno il tutto per tutto per entrare nei Live Show, attesi dal 24 ottobre su Sky e in streaming su NOW: potranno partecipare solo in 3 per ciascuna compagine, quindi ogni giudice dovrà quindi escludere un artista del suo gruppo.