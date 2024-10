Grande Fratello, primi aerei per il triangolo Shaila, Lorenzo e Javier. Non passa inosservata la reazione dei due gieffini (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sopra la casa del GF sono passati i primi aerei dedicati al triangolo Lorenzo-Shaila-Javier. E, mentre la gieffina è parsa molto entusiasta, non è passata inosservata la reazione di Martinez e Spolverato. Comingsoon.it - Grande Fratello, primi aerei per il triangolo Shaila, Lorenzo e Javier. Non passa inosservata la reazione dei due gieffini Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sopra la casa del GF sonoti idedicati al. E, mentre la gieffina è parsa molto entusiasta, non ètaladi Martinez e Spolverato.

