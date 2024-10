"Fatti odiosi, colpiscono persone che curano pazienti e salvano vite. Serve un’azione risolutiva" (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Più sicurezza per i professionisti della sanità". Lo chiede anche l’assessore regionale Alessio Mammi, dopo le nuove aggressioni al personale sanitario. Le parole di Mammi: "Anche la nostra provincia non è immune dall’escalation di intimidazioni e casi di aggressioni a personale medico e sanitario nei locali del pronto soccorso, nelle strutture ospedaliere e sanitarie. Una situazione che è peggiorata e non può più essere ignorata". Si tratta, prosegue Mammi, di "Fatti odiosi che vanno a colpire persone nell’esercizio del proprio lavoro, mentre curano pazienti e salvano vite umane. Ilrestodelcarlino.it - "Fatti odiosi, colpiscono persone che curano pazienti e salvano vite. Serve un’azione risolutiva" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Più sicurezza per i professionisti della sanità". Lo chiede anche l’assessore regionale Alessio Mammi, dopo le nuove aggressioni al personale sanitario. Le parole di Mammi: "Anche la nostra provincia non è immune dall’escalation di intimidazioni e casi di aggressioni a personale medico e sanitario nei locali del pronto soccorso, nelle strutture ospedaliere e sanitarie. Una situazione che è peggiorata e non può più essere ignorata". Si tratta, prosegue Mammi, di "che vanno a colpirenell’esercizio del proprio lavoro, mentreumane.

