Esce ‘Mantra’ Jennie | La mia nuova era

(Di venerdì 11 ottobre 2024) È finalmente disponibile – e sarà in radio da venerdì 18 ottobre – Mantra (Columbia Records / ODDATELIER), l’attesissimo nuovo singolo di. Il brano è accompagnato dal video ufficiale, diretto da Tanu Muino, che in sole 10 ore dalla pubblicazione conta già oltre 7 milioni di views su YouTube. «È perfetto per iniziare la miaera. – dice– Penso che Mantra renderà felici i miei fan, ma mostrerà anche un nuovo lato di me come cantante solista. Il brano è inspirato al tempo che ho trascorso a Los Angeles mentre registravo e spero che i miei fan possano sentire questa energia, questo essere positivi e veri verso sé stessi. Mantra è pieno di vita, con un messaggio potente rivolto a tutte le donne e giovani ragazze di amare loro stesse per quello che sono. Questo è il vostro inno». Mantra dà il via alla prossima fase dell’artista.