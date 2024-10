Edoardo Donnamaria, una fan ossessionata l’ha aggredito: “Tremavo” (Di venerdì 11 ottobre 2024) I programmi come il Grande Fratello e Uomini e Donne andrebbero presi per quello che sono, un momento di svago, un intrattenimento leggero (non per questo meno utile di altri), per qualcuno forse un guilty pleasure, ma purtroppo c’è una piccola parte di pubblico che si ossessiona con i personaggi di questi show, coinvolge le proprie emozioni a livello profondo e arriva a fare cose assurde come spendere soldi o anche stalkerizzare e aggredire i protagonisti di questi reality. Ed è proprio quello che è successo a Edoardo Donnamaria, vittima di un’aggressione da parte di una “fan”. A quanto pare una ragazza che lo seguiva quando stava insieme ad Antonella Fiordelisi, ha aspettato Donnamaria all’uscita della radio dove lavora ed ha iniziato ad avanzare delle richieste. Biccy.it - Edoardo Donnamaria, una fan ossessionata l’ha aggredito: “Tremavo” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) I programmi come il Grande Fratello e Uomini e Donne andrebbero presi per quello che sono, un momento di svago, un intrattenimento leggero (non per questo meno utile di altri), per qualcuno forse un guilty pleasure, ma purtroppo c’è una piccola parte di pubblico che si ossessiona con i personaggi di questi show, coinvolge le proprie emozioni a livello profondo e arriva a fare cose assurde come spendere soldi o anche stalkerizzare e aggredire i protagonisti di questi reality. Ed è proprio quello che è successo a, vittima di un’aggressione da parte di una “fan”. A quanto pare una ragazza che lo seguiva quando stava insieme ad Antonella Fiordelisi, ha aspettatoall’uscita della radio dove lavora ed ha iniziato ad avanzare delle richieste.

Edoardo Donnamaria aggredito da una fan ‘Donnalisi’ : lo sconvolgente racconto dell’ex Vippone (Video) - Si tratta di Edoardo Donnamaria, il quale all’interno della Casa si era legato sentimentalmente ad Antonella Fiordelisi. Lo speaker di Radio Zeta si è lasciato andare ad una confessione di uno spiacevole episodio avvenuto proprio appena fuori le mura dello studio radiofonico in cui lavora: Non ve l’ho mai detto ma sono stato aggredito sotto la radio da una persona evidentemente non proprio in ... (Isaechia.it)

Edoardo Donnamaria aggredito : paura per l’ex del “GF” (VIDEO) - “Non ve l’ho mai detto ma sono stato aggredito sotto la radio da una persona evidentemente non proprio in sé, ieri mi ha anche scritto su Instagram mandandomi foto di ex, io l’ho ringraziata di essere venuta allo scoperto perché non sapevo come rintracciarla, ho fatto lo screen del profilo e l’ho bloccata. (Tvzap.it)

“Tremavo dall’ansia”. Avvicinato con l’inganno e aggredito - paura per Edoardo Donnamaria - “Fortunatamente sotto la radio ci sono le telecamere e abbiamo tutto”. I fatti risalgono a qualche tempo fa, ma solo oggi ha deciso di parlarne. Non ha un rapporto sano con i social, vive in funzione di Instagram – aveva detto Chiofalo -. L'articolo “Tremavo dall’ansia”. Ogni cosa che fa nel suo privato è in relazione ai social e a Instagram, la ragazza ha bisogno di aiuto. (Caffeinamagazine.it)