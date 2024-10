E' iniziata la stagione dell'influenza, primo caso a Novara (Di venerdì 11 ottobre 2024) AGI - E' stato identificato Il 9 ottobre a Novara presso l'Azienda ospedaliero-universitaria il primo caso italiano di influenza della stagione 2024-2025. Il virus è stato individuato attraverso metodiche di biologia molecolare, effettuate presso il Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Aou, diretto dal dott. Stefano Andreoni. Il paziente ricoverato è un adulto di 42 anni, le cui condizioni sono discrete e stabili. "A seguito della tipizzazione molecolare - spiegano i sanitari dell'ospedale novarese - il caso è risultato provocato da un virus influenzale di tipo H1N1pdm. Non si tratta quindi del tipo virale H3N2 che nell'emisfero sud del mondo ha causato una grave stagione influenzale durante i mesi freddi, con un elevato numero di ricoveri e di pazienti in terapia intensiva". Agi.it - E' iniziata la stagione dell'influenza, primo caso a Novara Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) AGI - E' stato identificato Il 9 ottobre apresso l'Azienda ospedaliero-universitaria ilitaliano di2024-2025. Il virus è stato individuato attraverso metodiche di biologia molecolare, effettuate presso il Laboratorio di Microbiologia e Virologia'Aou, diretto dal dott. Stefano Andreoni. Il paziente ricoverato è un adulto di 42 anni, le cui condizioni sono discrete e stabili. "A seguitoa tipizzazione molecolare - spiegano i sanitari'ospedale novarese - ilè risultato provocato da un virusle di tipo H1N1pdm. Non si tratta quindi del tipo virale H3N2 che nell'emisfero sud del mondo ha causato una gravele durante i mesi freddi, con un elevato numero di ricoveri e di pazienti in terapia intensiva".

