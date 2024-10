Dybala accelera, vuole l’Inter! El Shaarawy stop più lungo? Le ultime (Di venerdì 11 ottobre 2024) In vista del big match contro l’Inter il 20 ottobre, la Roma spera di recuperare Paulo Dybala, mentre le notizie sono meno incoraggianti per Stephan El Shaarawy. INFORTUNATI – Paulo Dybala durante l’allenamento ha riportato un fastidio al flessore sinistro alla vigilia della sfida contro il Monza, costringendolo a saltare l’incontro. Gli esami medici hanno escluso lesioni significative, e il calciatore sta lavorando duramente per recuperare in tempo. Dybala proseguirà il suo programma di riabilitazione in palestra per qualche giorno, prima di sottoporsi a un test sul campo lunedì con la Roma. Questo test sarà cruciale per valutare le sue condizioni e decidere se potrà tornare a disposizione di Ivan Juric. L’obiettivo è farlo rientrare almeno parzialmente per la sfida contro i nerazzurri. Inter-news.it - Dybala accelera, vuole l’Inter! El Shaarawy stop più lungo? Le ultime Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) In vista del big match controil 20 ottobre, la Roma spera di recuperare Paulo, mentre le notizie sono meno incoraggianti per Stephan El. INFORTUNATI – Paulodurante l’allenamento ha riportato un fastidio al flessore sinistro alla vigilia della sfida contro il Monza, costringendolo a saltare l’incontro. Gli esami medici hanno escluso lesioni significative, e il calciatore sta lavorando duramente per recuperare in tempo.proseguirà il suo programma di riabilitazione in palestra per qualche giorno, prima di sottoporsi a un test sul campo lunedì con la Roma. Questo test sarà cruciale per valutare le sue condizioni e decidere se potrà tornare a disposizione di Ivan Juric. L’obiettivo è farlo rientrare almeno parzialmente per la sfida contro i nerazzurri.

