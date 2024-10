Convegno dei Giovani imprenditori Il ministro Lollobrigida | Piano Mattei grande chance per noi e per l’Africa

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “è un continente che è stato per troppo tempo ‘altro’ rispetto all’Europa ma che invece è legato a noi da un destino comune. Abbiamo ora unaoccasione pere gli africani ma anche per lo sviluppo nostro e delle nostre imprese”. Così Francescodell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, in videocollegamento al 39°deidi Confindustria. “Enricofu l’uomo che riuscì a intuire che nei confronti delnon bisogna agire in termini caritatevoli, o con un atteggiamento predatorio come è capitato in passato. Il cambio di rotta è stato quello di dire che bisogna lavorare per portare risultati per tutti”, ha aggiunto il. L'articolodei, Ilper noi e perproviene da Ildenaro.it.