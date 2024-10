Colto da malore muore alla guida. Auto impazzita ne colpisce un’altra (Di venerdì 11 ottobre 2024) Incidente mortale nella tarda mattinata di ieri a Sovigliana di Vinci. Un uomo di 71 anni, Stefano Sardelli, ha perso la vita mentre si trovava al volante della sua Auto. Con molta probabilità ha accusato un malore improvviso mentre guidava lungo via Leonardo da Vinci, tra la frazione di Sovigliana e la località Petroio, indicativamente all’altezza del negozio Higo Store. La sua vettura, una Renault Clio, senza più controllo è uscita dalla propria corsia di marcia andando inevitabilmente a colpire un’altra Auto, una Mini, che stava sopraggiungendo in direzione opposta. L’altro mezzo ha cercato di evitare l’impatto con l’Auto del 71enne, ma senza riuscirvi. Nell’incidente, un frontale laterale, non sono stati coinvolti altri mezzi. alla guida della seconda vettura era presente una donna di 61 anni, che per fortuna è rimasta ferita in maniera non grave. Lanazione.it - Colto da malore muore alla guida. Auto impazzita ne colpisce un’altra Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Incidente mortale nella tarda mattinata di ieri a Sovigliana di Vinci. Un uomo di 71 anni, Stefano Sardelli, ha perso la vita mentre si trovava al volante della sua. Con molta probabilità ha accusato unimprovviso mentreva lungo via Leonardo da Vinci, tra la frazione di Sovigliana e la località Petroio, indicativamente all’altezza del negozio Higo Store. La sua vettura, una Renault Clio, senza più controllo è uscita dpropria corsia di marcia andando inevitabilmente a colpire, una Mini, che stava sopraggiungendo in direzione opposta. L’altro mezzo ha cercato di evitare l’impatto con l’del 71enne, ma senza riuscirvi. Nell’incidente, un frontale laterale, non sono stati coinvolti altri mezzi.della seconda vettura era presente una donna di 61 anni, che per fortuna è rimasta ferita in maniera non grave.

