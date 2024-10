Cinquantacinque gatti rinchiusi in due stanze in un appartamento-lager, l’appello degli animalisti che li hanno salvati: “Siamo al collasso, aiutateci, le femmine devono partorire” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Cinquantacinque gatti rinchiusi da tempo in un appartamento sono stati messi in salvo e ora necessitano un’adozione. È stata l’associazione Gattorandagio Odv che agisce nella provincia di Mantova a salvare i gatti assieme all’intervento del Comune di Bagnolo San Vito (Mantova). I gatti erano stipati in due stanze e in condizioni di forte degrado, senza nemmeno una lettiera per i bisogni, nel piccolo appartamento della cittadina mantovana che fungeva da gattile abusivo. Tratti in salvo ora sono ospiti provvisori nel gattile di Curtatone gestito dall’associazione, ma la loro sopravvivenza è di nuovo in pericolo perché 55 gatti sono tanti da gestire da un giorno all’altro e necessitano di cure e cibo. “Lunedì 30 settembre abbiamo recuperato 55 gatti da una situazione di forte degrado seguita da assistenti sociali. Ilfattoquotidiano.it - Cinquantacinque gatti rinchiusi in due stanze in un appartamento-lager, l’appello degli animalisti che li hanno salvati: “Siamo al collasso, aiutateci, le femmine devono partorire” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)da tempo in unsono stati messi in salvo e ora necessitano un’adozione. È stata l’associazione Gattorandagio Odv che agisce nella provincia di Mantova a salvare iassieme all’intervento del Comune di Bagnolo San Vito (Mantova). Ierano stipati in duee in condizioni di forte degrado, senza nemmeno una lettiera per i bisogni, nel piccolodella cittadina mantovana che fungeva dale abusivo. Tratti in salvo ora sono ospiti provvisori nelle di Curtatone gestito dall’associazione, ma la loro sopravvivenza è di nuovo in pericolo perché 55sono tanti da gestire da un giorno all’altro e necessitano di cure e cibo. “Lunedì 30 settembre abbiamo recuperato 55da una situazione di forte degrado seguita da assistenti sociali.

