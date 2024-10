Choc a scuola, bambino di 10 anni si accascia e muore durante la ricreazione (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una terribile tragedia si è verificata nella giornata dell’11 ottobre in una scuola. Un bambino di 10 anni è morto durante la ricreazione. Nessuno si aspettava di dover assistere ad una scena simile, in primis i compagni e gli insegnanti. Ma purtroppo il suo cuore non ha più ripreso a battere e i sanitari del 118, allertati subito, hanno solo potuto confermare il decesso. A scuola questo bambino di 10 anni è morto durante la ricreazione. Infatti, da un momento all’altro ha avuto una sensazione di malessere ed è crollato al suolo. Non ha ripreso conoscenza ed è quindi deceduto troppo prematuramente. Leggi anche: Dramma all’uscita da scuola, 14enne schiacciata e uccisa da autobus: morta sul colpo Choc nella scuola, bambino di 10 anni morto durante la ricreazione Il dramma a scuola si è registrato a Quarto, in provincia di Napoli. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una terribile tragedia si è verificata nella giornata dell’11 ottobre in una. Undi 10è mortola. Nessuno si aspettava di dover assistere ad una scena simile, in primis i compagni e gli insegnanti. Ma purtroppo il suo cuore non ha più ripreso a battere e i sanitari del 118, allertati subito, hanno solo potuto confermare il decesso. Aquestodi 10è mortola. Infatti, da un momento all’altro ha avuto una sensazione di malessere ed è crollato al suolo. Non ha ripreso conoscenza ed è quindi deceduto troppo prematuramente. Leggi anche: Dramma all’uscita da, 14enne schiacciata e uccisa da autobus: morta sul colponelladi 10mortolaIl dramma asi è registrato a Quarto, in provincia di Napoli.

