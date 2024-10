Ilfattoquotidiano.it - Chiodi sull’asfalto e 17 furgoni per bloccare la strada: assalto ad una fabbrica di scarpe a Fucecchio. Ma il colpo grosso non riesce

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Un gruppo di banditi ha messo a segno un furto nella notte tra giovedì e venerdì in un’azienda che produce calzature per un marchio di lusso. Per la fuga, si apprende dagli inquirenti, i malviventi hanno bloccato con auto elad’accesso alla, coprendo l’asfalto diperpossibili inseguitori. Il, degno di un action movie hollywoodiano, è stato realizzato a, in provincia di Firenze. Il Comune diha sospeso per alcune ore del mattino i servizi di trasporto scolastico e il trasporto pubblico locale (bus e corriere) in alcune frazioni per rimuovere gli ostacoli. Dalle prime ore dell’alba i carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica del furto.