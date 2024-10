Catania, aggrediscono vigili urbani per una multa: arrestati due fratelli – Il video (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prima le minacce, poi gli insulti e infine l’aggressione. Due fratelli di 33 e 37, titolari di un bar di Catania, sono stati arrestati dopo che hanno aggredito due vigili urbani che stavano sanzionando la loro auto e altri presenti. La scena è stata ripresa dai passanti e i video sono diventati virali sui social. Il motivo della violenza: la multa che gli agenti stavano facendo a un veicolo in divieto di sosta che intralciava l’attività commerciale nella zona. Uno dei due fratelli si è rifiutato di spostare l’auto e di fornire i documenti. Poi, ha minacciato – insieme al fratello – i due vigili e ha colpito al volto la vigile donna, facendola cadere a terra e procurandole diverse contusioni. Ma non solo. I due arrestati si sono scagliati contro i dipendenti di un ristorante ritenendoli “colpevoli” di aver chiamato gli agenti. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prima le minacce, poi gli insulti e infine l’aggressione. Duedi 33 e 37, titolari di un bar di, sono statidopo che hanno aggredito dueche stavano sanzionando la loro auto e altri presenti. La scena è stata ripresa dai passanti e isono diventati virali sui social. Il motivo della violenza: lache gli agenti stavano facendo a un veicolo in divieto di sosta che intralciava l’attività commerciale nella zona. Uno dei duesi è rifiutato di spostare l’auto e di fornire i documenti. Poi, ha minacciato – insieme al fratello – i duee ha colpito al volto la vigile donna, facendola cadere a terra e procurandole diverse contusioni. Ma non solo. I duesi sono scagliati contro i dipendenti di un ristorante ritenendoli “colpevoli” di aver chiamato gli agenti.

