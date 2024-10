Ilrestodelcarlino.it - Caso Bibbiano, assolto l’ex sindaco Andrea Carletti

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Reggio Emilia, 11 ottobre 2024 - "Assolti perché il fatto non è previsto dalla legge come reato". È con questa formula che stamattina il collegio dei giudici presieduto da Sarah Iusto, a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini, si è pronunciato per gli imputati del processo sui presunti affidi illeciti di bambini (il cosiddetto) accusati di abuso d'ufficio. Ciò significa che l'exdi, una delle figure su cui si scatenarono cinque anni fa le polemiche politiche, esce definitivamente dal processo in corso per 17 persone: gli veniva contestato solo questo reato, relativamente all'affidamento del servizio di psicoterapia alla onlus 'Hansel e Gretel' di Torino e alla sede del centro pubblico 'La Cura' di