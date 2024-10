Borsa | Milano chiude in rialzo dello 068%

Borsa: Milano chiude in rialzo dello 0,68% (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Borsa di Milano archivia l'ultima seduta della settimana in rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,68% a 34.308 punti. Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in rialzo dello 0,68% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ladiarchivia l'ultima seduta della settimana in. Il Ftse Mib sale0,68% a 34.308 punti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Borsa : Milano chiude in rialzo dello 0 - 68% - La Borsa di Milano archivia l'ultima seduta della settimana in rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,68% a 34.308 punti. (Quotidiano.net)

Borsa : l'Europa allunga - Milano +0 - 6% con Mps in luce - Milano guadagna lo 0,6% con Mps che sale del 3% dopo le ipotesi di un nucleo di imprenditori italiani interessati ad entrare nel capitale. Lo spread cala con il differenziale tra Btp e Bund che scende nell'area dei 128 punti. Giù Tim (-4,5%) in linea con il settore. E rallenta anche il rialzo dei rendimenti con il decennale italiano al 3,57%. (Quotidiano.net)

Borsa : l'Europa si conferma cauta - Milano +0 - 37% - L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di un quarto di punto con l'immobiliare in evidenza. La lente resta sulle banche centrali ed, in particolare, alla Bce della prossima settimana il cui taglio di 25 punti base sembra abbastanza scontato. Tra le commodity il petrolio è in flessione con il wti a 75,3 dollari (-0,7%) e il brent a sotto 79 dollari (-0,7%). (Quotidiano.net)