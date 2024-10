Bologna, Italiano per ora è mister X. Gli acquisti stentano e c’è l’insidia Juventus per Beukema|Primapagina (Di venerdì 11 ottobre 2024) 2024-10-11 20:07:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Più dubbi che certezze per il nuovo Bologna di Vincenzo Italiano che arriva alla sosta: in nove gare ufficiali tra Serie A e Champions League una sola vittoria, sul campo del Monza ultimo in classifica. Anche due sole sconfitte, vero, peraltro contro il Napoli (pre-Lukaku e pre-Mc Tominay) e sul campo del Liverpool, con annessa prestazione dignitosissima. In mezzo, una marea di pareggi: per lo più occasioni perse, viste le gare interne giocate contro Shakhtar Donetsk, Udinese, Empoli e Parma. Tanti punti persi e, sottolinea il tecnico, “troppi sprechi sotto porta”. Ma i numeri dicono altro: il Bologna spreca, ma soprattutto non crea. DOPO L’UDINESE, IL BUIO – La prima di campionato aveva illuso tutti: Udinese presa a pallonate, un solo gol segnato, due minuti di blackout e 1-1 friulano. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) 2024-10-11 20:07:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Più dubbi che certezze per il nuovodi Vincenzoche arriva alla sosta: in nove gare ufficiali tra Serie A e Champions League una sola vittoria, sul campo del Monza ultimo in classifica. Anche due sole sconfitte, vero, peraltro contro il Napoli (pre-Lukaku e pre-Mc Tominay) e sul campo del Liverpool, con annessa prestazione dignitosissima. In mezzo, una marea di pareggi: per lo più occasioni perse, viste le gare interne giocate contro Shakhtar Donetsk, Udinese, Empoli e Parma. Tanti punti persi e, sottolinea il tecnico, “troppi sprechi sotto porta”. Ma i numeri dicono altro: ilspreca, ma soprattutto non crea. DOPO L’UDINESE, IL BUIO – La prima di campionato aveva illuso tutti: Udinese presa a pallonate, un solo gol segnato, due minuti di blackout e 1-1 friulano.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bologna - Italiano per ora è mister X. Gli acquisti stentano e c'è l'insidia Juventus per Beukema - Più dubbi che certezze per il nuovo Bologna di Vincenzo Italiano che arriva alla sosta: in nove gare ufficiali tra Serie A e Champions League... (Calciomercato.com)

Bologna - Fenucci : “Italiano? Non sono preoccupato - sappiamo come lavora” - Noi pensiamo alla prossima partita e per noi è sempre la più importante”. Quindi prima bisogna assimilare dei concetti di gioco diversi, una proposta tecnica diversa rispetto al passato e piano piano i risultati credo che potranno arrivare. “Il Bologna sta bene, sia con il Liverpool che anche ieri quando, pur con qualche difficoltà, abbiamo fatto una prestazione di intensità. (Sportface.it)

Bologna-Parma 0-0 - Italiano : “Dobbiamo crescere - è mancata la giocata vincente” - Lo ha detto l’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, in conferenza stampa dopo il deludente 0-0 casalingo contro il Parma: “Oggi è mancata la giocata vincente. The post Bologna-Parma 0-0, Italiano: “Dobbiamo crescere, è mancata la giocata vincente” appeared first on SportFace. “Dobbiamo crescere ancora tanto, queste partite sono da vincere ed è un peccato non riuscire a farlo in casa e ... (Sportface.it)